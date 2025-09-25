Servizio straordinario dei carabinieri della compagnia Stella nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Nel corso delle operazioni, i militari hanno fermato due giovani del posto, di 27 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di gioielli e monili in oro per un peso complessivo di 135 grammi.

Scampia e Secondigliano, controlli a tappeto: sequestri di oro e droga, tre denunciati

Considerando l’attuale valore di mercato, oltre 100 euro al grammo, si tratta di un sequestro di grande rilievo. Recuperati anche due smartphone di dubbia provenienza. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un 21enne, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.

L’attività si è concentrata anche sul fronte del contrasto allo spaccio di droga. In via Aspreno, i carabinieri del nucleo cinofili di Sarno hanno scoperto 67 dosi di cocaina nascoste in un contenitore per rifiuti dotato di apertura magnetica. In via Cotugno, nel quartiere Miano, sono state rinvenute diverse decine di dosi di marijuana, mentre all’interno del complesso di edilizia popolare “Chalet Baku” i militari hanno sequestrato 94 involucri di hashish e 33 dosi di marijuana, per un totale di circa 200 grammi di stupefacente. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza dei beni sequestrati e all’identificazione dei responsabili delle attività illecite.