Scampia, due arresti per droga: inseguimento e sequestri di cocaina, crack e cobret

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato due uomini — un 46enne di Pozzuoli e un 33enne napoletano — entrambi già noti alle forze dell’ordine, nel corso di un’operazione antidroga a Scampia. Per il più giovane sono scattati anche l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e la denuncia per guida senza patente, violazione già reiterata negli ultimi due anni.

Scampia, 46enne fugge alla vista della polizia: trovato con cobret

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo in via Federico Fellini, hanno notato il 46enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga per evitare il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto in pochi istanti e trovato in possesso di 5 bussolotti di “cobret” per un peso complessivo di circa 5 grammi. L’uomo è stato immediatamente arrestato.

Auto non si ferma all’alt: inseguimento tra le strade del quartiere

Sempre nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scampia hanno intercettato un’auto sospetta in via Labriola. Il conducente, un 33enne, ha accelerato bruscamente nel tentativo di sfuggire al controllo, dando vita a un lungo inseguimento. Durante la fuga l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione, fino a essere bloccato dagli operatori in via Tancredi Galimberti. A bordo dell’auto sono stati trovati: 19 involucri di cocaina (circa 10 grammi), 15 involucri di crack (circa 6 grammi)

Perquisita l’abitazione del 33enne: altra cocaina e materiale per confezionamento

Ritenendo che potessero esserci ulteriori elementi, i poliziotti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 33enne. All’interno sono stati rinvenuti: 20 involucri di cocaina (circa 9 grammi), un bilancino di precisione, materiale per confezionare lo stupefacente. Alla luce del materiale sequestrato, entrambi gli uomini sono stati tratti in arresto dagli agenti intervenuti.