Scampia, decine di sfollati occupano nella notte la Vela Celeste: subito sgomberati

Tensioni nella notte a Scampia. Un gruppo di sfollati ha fatto ritorno alla Vela Celeste il cui accesso era stato interdetto dopo il crollo del ballatoio dello scorso 22 luglio.

Intorno alle 2, circa 20 persone – perlopiù donne con bambini – hanno raggiunto le proprie abitazioni. Si tratterebbe di nuclei familiari mai censiti e quindi mai destinatari di un alloggio ufficiale. Solo in mattinata la situazione è rientrata, quando le famiglie sono state nuovamente allontanate dalle abitazioni dalla Digos della Polizia di Stato.

In questi giorni il Comune di Napoli sta ultimando l’assegnazione dei bonus alle famiglie che hanno accettato di lasciare l’ateneo federiciano, offrendo loro un sostegno economico per favorire il trasferimento in nuove abitazioni. Tuttavia, alcune famiglia – come riporta il Mattino – starebbero riscontrando difficoltà nella ricerca di sistemazioni abitative, poiché molte non sono in possesso di una busta paga o di redditi dimostrabili, garanzie necessarie per poter anche solo affittare una casa.