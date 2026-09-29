Acerra, blitz della Polizia: scovate armi e droga in un condominio

Una pistola rubata, due chili e mezzo di hashish e diverse dosi di cocaina. È quanto ha rinvenuto e sequestrato la Polizia nel corso di un blitz antidroga effettuato ieri pomeriggio all’interno di un parco condominiale ad Acerra, in provincia di Napoli.

Acerra, armi e droga nascoste in un condominio

Durante le verifiche, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un parco in particolare. All’interno, dopo un’accurata ispezione, gli agenti hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 rubata e 15 munizioni dello stesso calibro.

Nello stesso nascondiglio i caschi blu hanno scoperto anche grandi quantità di sostanze stupefacenti: 26 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 2 chili e mezzo, e sette involucri contenenti cocaina, per circa 60 grammi. Gli agenti hanno sequestrato l’arma, le munizioni e le sostanze stupefacenti.

L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio per contrastare la circolazione illegale di armi e droga.