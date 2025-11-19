Scampia, addio a Luisa Chierchia: giovane mamma muore improvvisamente

Un lutto ha colpito la comunità di Scampia e, in particolare, il movimento dei disoccupati Cantiere 167, dopo la notizia della prematura scomparsa di Luisa Chierchia, giovane mamma di due bambine di 5 e 1 anno. Figura simbolo delle battaglie per il lavoro e i diritti sociali nel quartiere, Luisa era considerata una presenza imprescindibile all’interno del movimento.

Chi era Luisa Chierchia: la voce instancabile delle lotte sociali a Scampia

Luisa era conosciuta e rispettata per il suo impegno costante al fianco dei più fragili. Tenace, determinata, dotata di una voce capace di farsi ascoltare in ogni assemblea, rappresentava per molti un punto di riferimento morale e operativo. La sua partecipazione alle mobilitazioni del Cantiere 167 era stata negli anni un esempio di militanza autentica, fatta di sacrifici quotidiani e dedizione assoluta alla causa collettiva. Il movimento ha diffuso una nota carica di dolore: “Siamo tutti sconvolti e addolorati della sua scomparsa. Ci stringiamo tutti al dolore della sua famiglia.”

Lutto a Scampia. Oggi i funerali

La notizia della sua morte improvvisa ha scosso l’intero quartiere, lasciando nello sconforto quanti hanno condiviso con lei percorsi di lotta, sogni e speranze. L’assenza di Luisa lascerà un vuoto difficile da colmare, ma la sua eredità sociale — fatta di coraggio, empatia e senso di comunità — resterà viva nella memoria di chi l’ha conosciuta. Per un ultimo saluto a una donna che ha dedicato la sua vita alla giustizia sociale, i funerali si terranno: mercoledì 19 novembre alle 11 presso la Chiesa di San Ciro, in via Diocleziano a Napoli.