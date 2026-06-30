Quarto, muore folgorato mentre lavora in giardino: tragedia in via Casalanno

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Quarto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nel giardino di un’abitazione. L’incidente è avvenuto in via Casalanno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Quarto, allertati dal personale del 118. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

La vittima è Salvatore Russo, classe 1972, residente a Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe rimasto folgorato dopo aver toccato accidentalmente, con un attrezzo utilizzato per i lavori di manutenzione, un cavo elettrico scoperto. La Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire gli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. I carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire ogni fase dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.