Era morto da almeno 40 giorni il 70enne ritrovato in casa in avanzato stato di decomposizione. A lanciare l’allarme in via Mortellari sono stati alcuni amici che hanno provato a raggiungerlo telefonicamente.

Scafati, trovato morto in casa parcheggiatore abusivo: ipotesi malore

L’uomo era solito racimolare qualche soldo a Scafati facendo il parcheggiatore abusivo nei pressi della circumvesuviana. Una presenza familiare nel territorio. Tuttavia non si faceva vedere in giro da dicembre. Dopo i falliti tentativi di mettersi in contatto con lui tramite cellulare, sono intervenuti 118 e Vigili del Fuoco. I pompieri sono entrati nell’abitazione circondata da un’incolta sterpaglia.

Una volta all’interno, la drammatica scoperta. Travolti da un odore terribile, gli uomini del 115 hanno trovato il cadavere dell’uomo, in stato di decomposizione. L’ipotesi più probabile è che il 70enne sia stato stroncato da un malore. Informata la Procura del decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto la rimozione del cadavere e ne ha ordinato il trasporto presso l’obitorio dell’ospedale di Scafati dove verrà sottoposto ad accertamenti.

Foto: archivio