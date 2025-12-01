Scafati, ladri rubano anche le offerte destinate ai malati oncologici

A Scafati cresce la paura per l’ondata di furti che sta colpendo la città. L’ultimo episodio riguarda un’attività commerciale di via Passanti, presa di mira in piena notte. Intorno alle 3:30, i ladri hanno sfondato la vetrina d’ingresso con arnesi da scasso e si sono introdotti nel negozio, devastando l’accesso e danneggiando scaffali, arredi e parte della merce.

Rubata anche la cassettina delle offerte

Oltre alla merce, i malviventi hanno portato via anche la cassettina delle offerte, destinata a una associazione oncologica, un gesto che ha suscitato grande indignazione tra commercianti e residenti. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza di Scafati, dopo la denuncia dei proprietari.

Una lunga serie di episodi criminali

Il furto si aggiunge a una sequenza di colpi che sta mettendo in allarme la comunità: l’esplosione al bancomat della BCC Scafati e Cetara in via della Resistenza, gli appartamenti svaligiati in corso Trieste e ancora in via Passanti. Un quadro che aumenta la percezione di insicurezza, soprattutto tra i commercianti già duramente colpiti.

Cittadini preoccupati: richieste di più sicurezza

In città tornano con forza le richieste di intervento: controllo del vicinato, già votato in consiglio comunale ma mai attuato; presenza dell’esercito nei punti più critici; istituzione di un commissariato di Polizia; installazione di un maggior numero di telecamere di sorveglianza.