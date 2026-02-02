Denunciati tre minorenni tra i 15 e i 16 anni dopo un inseguimento con i carabinieri terminato nel centro cittadino di Saviano, in provincia di Napoli. Diverse chiamate al 112 avevano segnalato un gruppo di ragazzini che si aggirava in città impugnando mazze di legno.

Saviano, tre ragazzini armati a bordo di una Minicar lanciano chiave telescopica contro carabinieri

In via Fressuriello sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola, incrociandoli: i tre ragazzini viaggiavano su una minicar a due posti. Alla vista della pattuglia sono fuggiti e ne è nato un inseguimento: durante la corsa hanno anche lanciato dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella. Dopo pochi minuti i tre sono stati fermati. All’interno della minicar i militari hanno trovato una mazza di legno. I ragazzi hanno raccontato di averla portata per difendersi da un altro gruppo di coetanei. Sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori.