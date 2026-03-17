Due minorenni denunciati. È il bilancio dell’inseguimento avvenuto ieri tra Qualiano e Varcaturo e conclusosi con un incidente.

Qualiano, non si fermano all’alt e scappano: due ragazzini in scooter si schiantano contro pattuglia

I carabinieri sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, con in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia. I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari. Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa. I due passeggeri del motoveicolo sono stati identificati e denunciati prima di essere riconsegnati alle rispettive famiglie.