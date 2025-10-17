Ha solo 19 anni, viene da Mugnano di Napoli ed è la nuova campionessa della Ruota della Fortuna. Sara Russo, figlia di un noto parrucchiere del paese, nonché studentessa della facoltà di Medicina della Federico II di Napoli, ha conquistato il pubblico nella puntata del game show andata in onda ieri, 16 ottobre, proprio nel giorno in cui a Mugnano prende il via la settimana del Sacro Cuore.

Sara di Mugnano trionfa alla Ruota della Fortuna: vince 10 mila euro e un anno di spesa per la famiglia

Con grinta, simpatia e un pizzico di fortuna, la giovane concorrente è riuscita ad aggiudicarsi un montepremi di 10.000 euro e un anno di spesa per la sua famiglia, un premio che ha scatenato la gioia dei suoi cari e di tutta la comunità mugnanese. Sui social, già in tanti hanno espresso orgoglio e affetto per la ragazza che ha portato ancora una volta il nome della cittadina a nord di Napoli sul piccolo schermo nazionale. Un successo fresco e spontaneo, che racconta la determinazione e l’entusiasmo di una nuova generazione pronta a mettersi in gioco.