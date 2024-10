Sabato 9 novembre 2024, alle ore 17:00, presso il suggestivo Casale di Teverolaccio a Sant’Arpino, si terrà la prima rassegna di “Musica per Tutti”, evento musicale inclusivo organizzato da FISH Campania ETS in collaborazione con l’Accademia Musicale The Jack, sostenuto da Terrah Teverolaccio Rural Hub e Fondazione con il Sud.

Sant’Arpino, “Musica per Tutti”: appuntamento per sabato 9 novembre

Il Casale di Teverolaccio, simbolo di rinascita grazie all’impegno degli ETS locali, diventa ancora una volta un palcoscenico per l’inclusione sociale. L’evento vedrà la partecipazione di artisti di ogni “forma e colore” dell’Accademia Musicale The Jack, che si esibiranno in una serata dove la musica diventa il mezzo per superare ogni barriera.

L’iniziativa, parte delle attività di FISH Campania ETS, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità. FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) opera da oltre trent’anni per garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e promuovere la loro partecipazione attiva in ogni ambito della vita sociale.

La musica, come dimostrano diversi studi, rappresenta uno strumento potente per favorire l’inclusione, poiché stimola l’interazione, la comunicazione e la crescita emotiva delle persone con disabilità. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Un’occasione da non perdere per partecipare a una serata di grande valore artistico e sociale.

Per informazioni: FISH Campania ETS