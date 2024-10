Sparatoria in serata a Sant’Antimo, dove un 34enne è stato gambizzato a colpi di pistola in via Cimabue, all’incrocio con via Tiziano.

Sant’Antimo, sparatoria in serata: colpito un 34enne. Corsa in ospedale

L’uomo ferito alle gambe è una persona già nota alle forze dell’ordine. Dopo i colpi, è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’evento e risalire ai responsabilità. Non si esclude la matrice camorristica.

Spari anche a Ponticelli

Altro episodio di sangue, nel pomeriggio, a Ponticelli, dove un 33enne è stato ferito a sempre con colpi d’arma da fuoco alle gambe. Soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, anche questi non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra e quelli della Squadra mobile della Questura.