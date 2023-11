Prova a rubare una city car ma viene bloccato in flagrante dai militari dell’Arma. A Sant’Antimo i Carabinieri hanno arrestato per tentato furto il 41enne Marin Mihaita, di origini romene, già noto alle forze dell’ordine.

Sant’Antimo sorpreso a forzare una Suzuki Swift: arrestato 41enne

I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Oleandri, traversa di via Appia, non lontano dal centro diagnostico “Igea”. Lì hanno sorpreso il 41enne che stava forzando lo sportello di una Suzuki Swift.

L’uomo ha tentato di fuggire gettando un arnese a terra ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato dai militari. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentato furto.