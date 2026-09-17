San Nicola la Strada, sorpresi a spacciare in villa comunale: arrestati un 26enne e un 30enne

Due arresti per droga nella villa comunale di San Nicola la Strada. Si tratta di un 26enne e di un 30enne, entrambi di nazionalità senegalese. I militari della locale Stazione hanno seguito e osservato i movimenti dei due uomini e li hanno fermati subito dopo la presunta cessione di una dose di stupefacente. Durante la perquisizione trovati ulteriori 28,9 grammi di hashish e denaro contante.

L’attività dei militari si è sviluppata attraverso un servizio di osservazione e pedinamento predisposto nell’area della villa comunale del Largo Rotonda, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere la circolazione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno documentato una presunta cessione di hashish. I due uomini sono stati infatti sorpresi subito dopo aver consegnato a un’acquirente circa 1,2 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish.