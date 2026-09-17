Arzano, fermato in strada con borsone carico di droga: in casa aveva 67mila euro

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Salvatore D’Amato ad Arzano, hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di un borsone contenente 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre tre chili.

Gli agenti hanno effettuato poi un controllo presso un’abitazione in uso al 45enne, dove, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto due coltelli da cucina intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 67.000 euro. A quel punto l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.