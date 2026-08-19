Curti, sorpresi dopo il furto di rame in un cantiere: arrestati due uomini

Avrebbero sottratto alcuni tubi di rame da un immobile in costruzione, tentando poi di allontanarsi. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, a Curti, con l’ipotesi di furto in abitazione.

Curti, sorpresi dopo il furto di rame in un cantiere: due uomini arrestati

L’intervento è scattato in via Terragrande, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile, che hanno trovato ad attenderli il proprietario dell’immobile interessato.

Secondo quanto riferito dall’uomo ai Carabinieri, poco prima due persone si sarebbero introdotte nell’area del cantiere e avrebbero asportato alcuni tubi in rame, per poi allontanarsi. Raccolta la segnalazione e le indicazioni utili, i militari si sono messi immediatamente sulle tracce dei due sospettati. Le ricerche hanno consentito di raggiungerli e bloccarli poco dopo.

I due uomini, entrambi senza fissa dimora e di circa 33 e 31 anni, sono stati quindi arrestati in flagranza e accompagnati in caserma per gli adempimenti previsti. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sono rimasti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.