Riaperta al pubblico la Biblioteca comunale di Sant’Antimo. Si è tenuto ieri, 5 dicembre 2024, l’evento inaugurale che ha registrato una grande partecipazione da parte della cittadinanza, confermando l’interesse della comunità per questo spazio polifunzionale.

Sant’Antimo, riaperta al pubblico la biblioteca: ieri l’inaugurazione

La cerimonia è iniziata con il taglio del nastro, seguito dalla presentazione degli spazi rinnovati e dall’illustrazione delle attività ed eventi che la biblioteca proporrà nei prossimi mesi con l’associazione uniti per il territorio, affidataria della gestione delle funzioni bibliotecarie dall’1 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025.

Ad allietare l’evento, l’accompagnamento musicale offerto dal duo di violoncelli Alessandro Moio e Davide Bellafronte dell’Orchestra Giovanile Orpheus, che ha regalato al pubblico un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Ad intervenire:

– Massimo Buonanno, Sindaco della città di Sant’Antimo

•Vincenza Barra, assessora alla Cultura

•Giusy Luminoso, Segretaria di Uniti per il Territorio

L’evento si è concluso con la donazione di una tela, realizzata dall’Associazione Uniti per il Territorio, come simbolo di impegno e collaborazione, inaugurando ufficialmente una nuova stagione culturale per Sant’Antimo.