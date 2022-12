Ancora un furto a Sant’Antimo. I malviventi si sono introdotti, nottetempo, nel liceo Laura Bassi ed hanno portato via 15 computer portatili.

Sant’Antimo, raid nella notte al liceo Bassi: rubati 15 computer portatili

Sul posto sono interventi i militari della locale tenenza, dopo aver ricevuto una segnalazione, che hanno avviato le indagini.

Stando agli accertamenti degli uomini dell’Arma, i malfattori hanno forzato la grata di una finestra per poter accedere all’interno del plesso scolastico di Corso Unione Sovietica e rubare così i pc utilizzati da docenti e studenti. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno dell’istituto scolastico santantimese.

Furto in un negozio

L’episodio si verifica a distanza di poche ore da un altro furto commesso ai danni di un’attività commerciale della città, “Carni Nannola“. I malviventi hanno fatto irruzione nel negozio, situato in corso Italia. Hanno preso il denaro, che era stato lasciato nella cassa, e si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. In totale, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sono stati portati via poche centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri locali che hanno effettuato i rilievi.