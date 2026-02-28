Sant’Antimo, picchia la moglie e si barrica in casa: 54enne arrestato

Paura nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, a Sant’Antimo, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito brutalmente la moglie all’interno della loro abitazione.

Erano quasi le 21 quando alla caserma dei Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo è arrivata una richiesta anonima di aiuto. In pochi minuti una pattuglia ha raggiunto l’appartamento segnalato.

La donna trovata con evidenti segni di violenza

All’arrivo dei militari, l’uomo non era in casa. Nell’abitazione, danneggiata e in disordine, è stata trovata la moglie, coetanea del 54enne, con evidenti segni di percosse: lividi al collo, volto gonfio, labbra sanguinanti e ferite sulla schiena.

Secondo quanto ricostruito, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. La donna avrebbe riferito ai Carabinieri di precedenti episodi di violenza, subiti anche dai due figli della coppia, oggi maggiorenni.

Arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale

I militari si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo nell’abitazione del fratello, al piano terra dello stesso stabile. Il 54enne, operaio, era in evidente stato di ebbrezza.

È stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Servizi sociali allertati

La donna, pur presentando segni evidenti di violenza, non ha voluto ricorrere immediatamente alle cure ospedaliere. I servizi sociali sono stati informati e seguiranno il caso.