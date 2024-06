Rapina a Sant’Antimo. Una banda armata ha svaligiato il supermercato di via Caravaggio all’orario di chiusura. Indagano i militari dell’Arma.

Sant’Antimo, rapinano supermercato in tre: caccia alla banda

I carabinieri della locale tenenza intervengono nel supermercato di via Caravaggio per la segnalazione di una rapina consumata. Poco prima tre persone con volto coperto e armati di pistola avevano preso la somma di circa 400 euro che era all’interno di una cassa per poi fuggire.

Nessun colpo esploso. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dai sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.