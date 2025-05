Ancora un colpo fallito, ma l’allarme resta alto. Paura questa mattina a Napoli, in via Caravaggio, dove un gruppo di banditi ha tentato di mettere a segno una rapina all’interno dell’ufficio postale.

Napoli, assalto all’ufficio postale di via Caravaggio: due arresti

L’assalto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine: due malviventi sono stati arrestati, mentre un terzo complice sarebbe riuscito a fuggire e al momento è ricercato.

La Polizia ha fatto scattare immediatamente un massiccio dispositivo di sicurezza in tutta l’area urbana. Le ricerche del fuggitivo proseguono con il supporto di un elicottero in volo sulla città, mentre le pattuglie setacciano strade e vicoli nei dintorni. Non si esclude che l’uomo si sia allontanato a piedi, sfruttando i percorsi pedonali della zona collinare.

Il colpo, per fortuna, non è andato a segno e nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’assalto e verificare se il gruppo sia legato ad altri episodi simili avvenuti in città. I due arrestati sono stati portati in questura per l’identificazione e le successive formalità. L’area dell’ufficio postale è stata transennata per permettere i rilievi da parte della Scientifica.