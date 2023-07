È ricoverato all’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa l’uomo di 37 anni, di Sant’Antimo, ferito al fianco a colpi d’arma da fuoco nella serata di ieri. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita ma è in attesa di essere operato.

Sant’Antimo, ferito a colpi di pistola mentre è in scooter: 37enne in ospedale

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti in via Solimena, a Sant’Antimo, e che il 37enne – mentre era a bordo di uno scooter – avrebbe visto alcune persone in sella ad altri veicoli a due ruote per poi udire degli spari e successivamente un bruciore al fianco.

La vittima sarebbe stata soccorsa da un passante che lo avrebbe accompagnato al nosocomio normanno. I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno effettuato un sopralluogo a Sant’Antimo e qui hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 32 e 1 bossolo calibro 38. Le indagini sono state affidati ai militari della Terza città della Campania che sono alla ricerca di elementi utili per la ricostruzione esatta della sparatoria.