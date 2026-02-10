Sant’Antimo, controlli a tappeto in città: sanzionato un altro noto locale per irregolarità

Ancora controlli nei locali notturni a Sant’Antimo. Proseguono i controlli anche da parte degli agenti della Polizia Locale di Sant’Antimo nei locali di pubblico spettacolo. Nel corso delle verifiche, un noto locale da ballo è stato sanzionato per diverse irregolarità amministrative riscontrate durante l’ispezione.

Licenza non aggiornata e mancanza della tabella alcolemica

In particolare, l’azienda è stata diffidata per il mancato aggiornamento della licenza e per la mancata esposizione della tabella del tasso alcolemico, obbligatoria per i locali aperti oltre la mezzanotte. La Legge 160 del 2007 impone alle discoteche e ai locali notturni di dotarsi di un apparecchio per la rilevazione dell’alcol e di affiggere una tabella informativa che consenta di stimare il superamento del limite legale, tenendo conto di sesso, peso corporeo e assunzione di cibo.

Altre sanzioni secondo la normativa regionale

Ulteriori sanzioni amministrative sono state elevate per violazioni della Legge Regionale sul commercio n. 7 del 2020, che disciplina l’attività dei pubblici esercizi. I controlli rientrano in una più ampia attività di prevenzione e sicurezza, finalizzata alla tutela dei clienti e al rispetto delle normative vigenti nei locali di intrattenimento.