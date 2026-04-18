Blitz della Polizia Municipale di Melito nella giornata di giovedì presso un ristorante-pizzeria situato in via Signorelli, al confine con Giugliano. L’attività è stata sottoposta a verifiche congiunte con Guardia di Finanza, ASL e ufficio tecnico comunale.

Melito, lavoratori in nero e anomalie edilizie: sanzionato ristorante-pizzeria in via Signorelli

Nel corso dell’ispezione sono emerse diverse irregolarità. In particolare, sono state accertate anomalie di natura edilizia e la presenza di due lavoratori in nero. Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo compreso tra i 7 e gli 8 mila euro. Inoltre, è stata disposta una diffida all’utilizzo di una parte del locale.

L’operazione è stata coordinata dalla comandante della Polizia Municipale, Annamaria Pagliuca, e rientra in un più ampio piano di controlli mirati. Le verifiche, infatti, rappresentano la prima fase di un’attività più estesa finalizzata al ripristino della legalità, al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela delle normative igienico-sanitarie e di settore. Le autorità hanno già annunciato che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo ulteriori attività commerciali.