Blitz nella mattinata di ieri mattina contro il sovraffollamento abitativo nel centro di Sant’Antimo. Su delega della Procura di Napoli Nord, la Polizia Locale ha operato insieme ai militari dell’Esercito Italiano del Raggruppamento Campania, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”. Quattro persone sono state denunciate, tra cui il proprietario dell’immobile.

Sant’Antimo, blitz in centro contro il sovraffollamento abitativo: quattro denunciati

I reati contestati sono abusi edilizi e urbanistici e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: alcuni occupanti non erano in regola. Sono stati scoperti anche allacci abusivi alla condotta idrica. Gli accertamenti hanno fatto emergere dichiarazioni e documenti falsi, contratti fittizi e dati errati usati per eludere i controlli. I controlli congiunti andranno avanti con l’Esercito, l’Asl, il servizio idrico, Enel e l’ufficio tecnico.

Duro il commento a margine dell’operazione del sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno: “Lo dico con chiarezza a chi affitta locali non a norma, senza contratti regolari, consentendo il sovraffollamento e favorendo la presenza di extracomunitari che spesso risultano irregolari sul territorio: i controlli arrivano, e con loro le denunce. Ringrazio il comandante della Polizia Locale Raffaele Vicchiariello, gli agenti, i funzionari impegnati e i militari dell’Esercito per il lavoro svolto. Non ci fermiamo, a tutela della sicurezza e della dignità di chi vive nella nostra città”.