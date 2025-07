Sant’Anastasia, sorpresi a scaricare furgone con pacchi di note piattaforme online: 4 denunciati

Sono 54 i pacchi recuperati dai Carabinieri durante un’operazione nel comune vesuviano, frutto di un’indagine lampo che ha portato alla denuncia di quattro persone per appropriazione indebita e ricettazione.

Sant’Anastasia, sorpresi a scaricare furgone di merce per piattaforme online: 4 denunciati

Il sequestro è avvenuto nei pressi del mercato rionale, dove i militari della locale stazione, appostati in borghese, hanno sorpreso tre individui intenti a prelevare numerosi colli da un furgone per le consegne. Il mezzo, riconducibile a un noto corriere espresso, era in sosta con portiere e vano posteriore aperti. I tre caricavano indisturbati i pacchi nelle loro auto, sotto lo sguardo apparentemente complice del corriere 41enne.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato. Tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati e denunciati. I pacchi, contenenti merce proveniente da note piattaforme di e-commerce e fast fashion, sono stati restituiti all’azienda di spedizioni, che provvederà ora alla regolare consegna ai destinatari. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se l’episodio rappresenti un caso isolato o faccia parte di una pratica sistematica.