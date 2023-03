Si è introdotto nell’abitazione dove vivono l’ex e i loro figli e ha tentato di far saltare la stufa alimentata dalla bombola a gas per far saltare in aria l’appartamento. A finire in manette un 51enne di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.

Sant’Anastasia, entra a casa dell’ex dove dormono i figli e prova a fare saltare stufa a gas

L’uomo – nei cui confronti i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali semplici e aggravate, percosse, tentato omicidio aggravato e tentato incendio doloso. I militari lo hanno condotto presso il carcere di Poggioreale. Decisive le denunce presentate dall’ex moglie che lamentava comportamenti vessatori e violenti nei suoi confronti, culminati poi in un tentato omicidio.

Nell’episodio più grave contestato all’uomo, il 51enne è entrato di notte in casa mentre dormivano l’ex moglie e i figli. Ha poi dato fuoco ad alcuni vestiti e li ha appoggiati sulla stufa a gas per farla esplodere. Soltanto per una fortuita coincidenza i fumi sprigionati dalla combustione hanno svegliato la donna e i ragazzi, che sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo e ad allertare i soccorsi prima che saltasse tutto in aria. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Nola.