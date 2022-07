Tragedia a Santa Severa sul litorale romano, oggi 5 luglio: un bambino di 2 anni è morto mentre faceva il bagno. Il bimbo è annegato nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento “Nuova Oasi”, sul lungomare Pyrgi.

Santa Severa: annega bimbo di 2 anni

La tragedia si è consumata intorno alle 14 nella nota frazione di Santa Marinella, in provincia di Roma. Il piccolo stava facendo il bagno quando avrebbe cominciato a bere acqua. Scattato l’allarme, è stato trascinato a riva dai bagnini e sottoposto ai tentativi di rianimazione messi in campo dal personale medico arrivato con l’ambulanza. Tuttavia per il minore non c’è stato niente da fare. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso.

Sotto choc la zia che era con lui e i bagnanti che hanno assistito alla scena. Sul decesso indagano i carabinieri della locale Compagnia. Sarà da ricostruire la dinamica e saranno da accertare le eventuali responsabilità dei parenti. Non è chiaro se il piccolo sia sfuggito al controllo dei familiari per poi lanciarsi in acqua o se sia stato lasciato in mare con il consenso degli adulti. I militari dell’Arma hanno ascoltato anche i titolari dello stabilimento dove è avvenuta la tragedia.