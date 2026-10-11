Santa Maria la Carità, crolla un balcone: quattro feriti, due in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi, domenica 11 ottobre, per il crollo di un balconcino a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Il cedimento è avvenuto in via del Canneto 76, in un’abitazione disabitata e in fase di ristrutturazione.

Secondo le prime informazioni, le quattro persone si trovavano sul balcone, al piano ammezzato dell’edificio, quando la struttura ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e i soccorsi sanitari.

Due feriti trasferiti a Napoli

Tutti e quattro hanno riportato lesioni gravi. Due sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale del Mare e al Cardarelli di Napoli. Gli altri due sono stati accompagnati all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Secondo quanto riportato da Sky TG24, le persone coinvolte sarebbero quattro familiari — padre, figlio, figlia e genero — che si erano recati a vedere l’immobile in ristrutturazione.

Indagini sulle cause del cedimento

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e gli agenti della polizia locale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Le cause del crollo restano da accertare: al momento non sono state rese note conclusioni tecniche sulle ragioni del cedimento.