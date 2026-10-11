Pianura, 59enne ferito a un occhio mentre va al lavoro: si indaga su una possibile stesa

Un uomo di 59 anni, di origine peruviana e incensurato, è rimasto ferito a un occhio mentre si recava al lavoro a Pianura. L’episodio è avvenuto all’alba di sabato 10 ottobre in via Francesco Arnaldi, a Napoli. Gli investigatori non escludono che la vittima sia stata colpita per errore.

Due persone su uno scooter, poi il colpo al volto

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, il 59enne stava camminando quando si è avvicinato uno scooter con due persone a bordo. L’uomo ha avvertito uno scoppio e un dolore al volto: sarebbe stato colpito di striscio nella zona dell’occhio sinistro, forse da un proiettile esploso con un’arma ad aria compressa.

Il ferito è stato soccorso e portato inizialmente all’ospedale Cardarelli; secondo il TGR Campania è stato poi trasferito all’Ospedale del Mare per ulteriori accertamenti.

Indagini su una possibile stesa

Sull’accaduto lavorano gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, della Squadra mobile e del commissariato di Pianura. Tra le ipotesi investigative figura quella di una stesa, durante la quale il 59enne potrebbe essere rimasto coinvolto casualmente, senza essere il bersaglio dell’azione.

La dinamica, il tipo di arma e l’identità degli autori sono ancora oggetto di accertamenti. Gli investigatori stanno acquisendo anche immagini di videosorveglianza della zona.

Foto di repertorio della Polizia, non relativa all’episodio di Pianura.