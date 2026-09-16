Napoli, cede il pavimento in cucina: padre e figlio precipitano al piano di sotto

Paura nella notte in via Arenaccia, a Napoli, dove si è verificato il cedimento del pavimento di una cucina situata al secondo piano di uno stabile. L’allarme è scattato al civico 173. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118.

Padre e figlio cadono al piano sottostante

Secondo le prime informazioni, durante il cedimento padre e figlio sarebbero precipitati al piano inferiore dello stabile. Fortunatamente, l’abitazione sottostante era disabitata al momento dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per raggiungere ed estrarre i due dalle macerie. Padre e figlio sono stati recuperati vivi e successivamente affidati alle cure del personale sanitario. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al CTO di Napoli. In base alle informazioni attualmente disponibili, non sarebbero in pericolo di vita.

Crollo in via Arenaccia, indagini sulle cause

Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il cedimento del pavimento dell’abitazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere cosa abbia determinato il crollo.