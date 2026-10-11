Maltempo a Napoli, crolla un pino secolare al Cardarelli: nessun ferito

Un pino secolare è crollato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli durante l’ondata di maltempo che ha investito la Campania. L’episodio è avvenuto sabato 10 ottobre nei pressi di una delle uscite della struttura sanitaria. Non risultano feriti.

La direzione: area messa in sicurezza

La direzione del Cardarelli ha comunicato di essere intervenuta tempestivamente attraverso l’ufficio tecnico per delimitare e mettere in sicurezza la zona interessata dalla caduta dell’albero.

Con il supporto della vigilanza interna è stata inoltre garantita la regolare circolazione dei mezzi nell’area ospedaliera, mentre sono state avviate le operazioni di rimozione del pino, alto diversi metri.

Il patrimonio arboreo dell’ospedale

Il complesso del Cardarelli comprende un parco di circa 250mila metri quadrati con oltre 400 alberi, molti dei quali secolari. La direzione sottolinea che il patrimonio verde è sottoposto a manutenzione periodica con il supporto di competenze botaniche specialistiche.

L’episodio si inserisce nel bilancio dei danni provocati dai temporali degli ultimi giorni a Napoli e provincia, tra cadute di alberi, allagamenti e dissesti della viabilità.

Foto d’archivio dell’ospedale Cardarelli: non ritrae l’albero caduto.