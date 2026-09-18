È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli il titolare 49enne di un negozio di autoricambi rimasto ferito in seguito al crollo di una parete all’interno della sua attività commerciale. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 18 settembre nel Rione Sanità, nel cuore del capoluogo campano. Secondo quanto emerso, una parte del muro interno del locale avrebbe improvvisamente ceduto, travolgendo l’uomo e colpendolo in particolare alla gamba sinistra e al fianco.

Napoli, parete di un’officina crolla e travolge titolare: grave un 49enne

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 49enne e ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale CTO. Le condizioni dell’uomo, a causa della gravità delle ferite riportate, hanno successivamente reso necessario il trasferimento al Cardarelli, dove si trova ricoverato in pericolo di vita.

Nel negozio sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli e i tecnici dell’Asl. Sono in corso verifiche per accertare le condizioni della struttura e comprendere quali siano state le cause che hanno provocato il cedimento della parete. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono invece affidati ai carabinieri della compagnia Stella, intervenuti sul posto per raccogliere gli elementi necessari a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto