Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio in provincia di Napoli, a Santa Maria la Carità, precisamente in via Motta Bardascini. Un lavoratore autonomo di 46 anni sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre era impegnato nella realizzazione di un porticato in legno. Verserebbe in condizioni molto serie.

Santa Maria La Carità, cade da 4 metri mentre realizza un porticato: grave operaio di 46 anni

Dalle prime informazioni disponibili, pare che l’uomo sia stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, a Napoli est, dove al momento si troverebbe ricoverato con fratture multiple e prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e l’area è stata sequestrata per le indagini di rito, che sono in corso.

Al momento, non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, né se l’uomo fosse solo o in compagnia al momento della caduta. L’episodio si è verificato a distanza di pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto invece nel quartiere Materdei di Napoli, dove Alessandro Turiello, anche lui operaio, è morto dopo il crollo di un balcone dove stava effettuando lavori di spicconatura.