Pomigliano, operaio precipita da tre metri in un’officina: 41enne ricoverato in codice rosso

Grave incidente sul lavoro a Pomigliano d’Arco, dove un operaio di 41 anni è precipitato da un’altezza di circa tre metri all’interno di un’officina specializzata nella revisione di automobili e nella sostituzione di pneumatici, situata in via Giuseppe Luraghi.

L’uomo, dipendente della ditta, è rimasto gravemente ferito in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna e i militari della stazione di Pomigliano d’Arco.

Operaio cade da una scala: trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare

Secondo una prima ricostruzione, il 41enne sarebbe caduto mentre scendeva da una scala utilizzata per raggiungere un deposito presente all’interno dell’attività. Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo da un’altezza di circa tre metri.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al lavoratore, disponendone il trasferimento in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli. L’uomo si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata. Nonostante la gravità delle condizioni, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro a Pomigliano: indagini dei carabinieri

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause della caduta. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano d’Arco, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Gli investigatori dovranno verificare le circostanze in cui si è verificato l’infortunio e accertare il rispetto delle misure di sicurezza previste negli ambienti di lavoro.