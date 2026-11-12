Prima, con un tubo di ferro, ha provato a frantumare il finestrino di un’auto in sosta, poi, avvicinato dalla polizia, ha ingaggiato uno scontro fisico con gli agenti. Ieri sera, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, un 40enne è finito in manette per tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Fuorigrotta, prima scassina auto poi si scontra con i poliziotti: arrestato 40enne

A riportare l’episodio sono stati gli agenti del Commissariato San Paolo, dopo un controllo del territorio. Stando alla ricostruzione dei caschi blu, mentre gli agenti perlustravano via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato un uomo che stava infrangendo il finestrino di un veicolo in sosta con una spranga, probabilmente per rubare gli oggetti contenuti all’interno.

A quel punto gli agenti sono subito intervenuti per bloccare il 40enne, che tuttavia ha reagito. Ne è nato un tafferuglio, sedato dagli agenti solo dopo alcune resistenze da parte del ladro. Sarebbe stato necessario anche l’intervento di altri poliziotti, sopraggiunti successivamente. L’uomo è stato arrestato.

Inoltre, i caschi blu hanno rintracciato anche l’auto del 40enne. Nel veicolo sono stati rinvenuti strumenti da scasso, orologi e gioielli in acciaio. L’uomo non ha fornito alcun tipo di giustificazione sull’origine degli oggetti rinvenuti.