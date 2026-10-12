Dramma al cimitero di Poggiomarino: operaio precipita da 3 metri: è in pericolo di vita

Grave incidente sul lavoro al cimitero comunale di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Un uomo di 58 anni, residente a Scafati e dipendente di una ditta di onoranze funebri, è ricoverato in coma e in pericolo di vita all’Ospedale del Mare dopo essere precipitato da una scala durante le operazioni di tumulazione di una salma.

Incidente al cimitero di Poggiomarino: cade da tre metri durante una tumulazione

Il drammatico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del cimitero comunale di Poggiomarino. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne era impegnato nelle operazioni di tumulazione all’interno di una cappella privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando da una scala da un’altezza di circa tre metri. Nella violenta caduta l’uomo avrebbe battuto la testa, riportando un grave trauma cranico e diverse fratture.

58enne di Scafati ricoverato in coma all’Ospedale del Mare

Le condizioni del lavoratore sono apparse estremamente gravi. Soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, il 58enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. L’uomo si trova attualmente in coma e, secondo le informazioni disponibili, sarebbe in pericolo di vita. Il quadro clinico resta dunque particolarmente critico.

Indagini dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Poggiomarino e della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini dovranno chiarire le circostanze della caduta e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste durante le operazioni di tumulazione.