Aversa. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme riceve in consegna la Chiesa di Santa Maria delle Grazie

AVERSA (CE) – La Delegazione di Aversa – Maria SS. di Casaluce dell’Ordine Equestre del Santo Sepol- cro di Gerusalemme si appresta a vivere un momento di profonda rilevanza storica e spirituale: la solenne celebrazione eucaristica con il rito di consegna della Chiesa Rettoria di Santa Maria delle Grazie alla Delegazione.

L’evento si articolerà a partire dalle ore 18:00 con la solenne processione liturgica cui prenderanno parte Dame e Cavalieri dell’intera Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica e le Delegazioni della Sezione Terra Di Lavoro Maria Santissima, ovvero: Delegazione Caserta / Delegazione Alife – Sessa Aurunca – Teano / Delegazione Capua.

La solenne processione si muoverà dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista in Aversa, attraverserà Strada S. Maria della Neve fino a Strada San Giovani per giungere alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Presiede il rito S.E.R. Gr. Uff. Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa e Priore della Sezione Terra Di Lavoro Maria Santissima assistito dal Priore Ecclesiastico di Delegazione, Rev. Cav. Don Gianpaolo Vingelli, dal Parroco di San Giovanni Evangelista Don Aniello Lugubre e dal Cav. Don Alessandro Arnone e altri confratelli della Diocesi. Saranno presenti alla cerimonia tutte le cariche civili ed istituzionali dell’Agro Aversano, provinciali e Regionali per la solennità della cerimonia.

Il rito ufficiale di consegna della Chiesa alla Delegazione dell’Ordine, guidata dal Delegato Cav. Avv. Nicola di Foggia sarà il momento iniziale e focale della celebrazione. L’affidamento di questo luogo di culto rap- presenta un importante e concreto segno di comunione ecclesiale. La Delegazione di Aversa – Maria SS. di Casaluce disporrà pertanto di una propria casa per la preghiera e per il coordinamento delle opere caritative a sostegno della Terra Santa. A margine della cerimonia religiosa, seguirà un momento di saluto conviviale con gli ospiti intervenuti.

Per permettere la più ampia partecipazione anche a coloro che non potranno essere presenti fisicamente all’evento, l’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 77 di Teleclub-Italia.

COMUNICATO STAMPA