Una passeggiata di rientro verso casa si è trasformata in un incubo per una giovane donna di 27 anni, aggredita e rapinata in via Scavati a Santa Maria la Carità, nella serata di ieri, giovedì 5 giugno.

Santa Maria la Carità, brutale aggressione per scippare una collanina: 2 in manette

Due uomini a bordo di uno scooter l’hanno seguita, per poi avvicinarla e strapparle con violenza la collanina che indossava. L’aggressione è stata talmente brutale da farla cadere a terra, dove ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Nonostante il forte trauma e la ferita alla testa, la vittima è riuscita a mantenere lucidità e a contattare immediatamente i Carabinieri componendo il 112. I militari della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dei colleghi della compagnia oplontina, hanno avviato subito le indagini, ricostruendo il percorso di fuga dei due rapinatori grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le immagini hanno permesso di individuare lo scooter utilizzato e gli abiti indossati dai due malviventi. L’identificazione è stata rapida: si tratta del 61enne Francesco Formisano, arrestato con l’accusa di rapina impropria, e di un complice di 56 anni, per il quale è scattato il fermo di indiziato di delitto per lo stesso reato. La donna, soccorsa poco dopo, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni e ha ricevuto cinque punti di sutura alla testa.