Stroncato da un malore nel suo negozio. A perdere la vita un noto fotografo di viale Consiglio d’Europa, Mario Avenia, a Santa Maria Capua Vetere.

Così come anticipa Casertace, la tragedia si è consumata questa mattina. L’uomo, 58 anni, si è recato a lavoro, ha alzato la serranda e ha cominciato a servire i clienti della sua attività quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Il negoziante si è accasciato al suolo ed è stato ritrovato esanime all’interno del negozio. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per Mario Avenia però non c’era più niente da fare e il suo cuore aveva cessato di battere. Sul posto è giunta una volante della Polizia del locale Commissariato, gli agenti municipali e ovviamente i sanitari. Tra le ipotesi un infarto o un’aneurisma. Non risulta al momento che sia stata disposta autopsia sebbene le forze dell’ordine abbiano informato la locale Procura.

Il lutto

Sotto choc la comunità sammaritana, dove Mario era benvoluto e apprezzato per la sua professionalità. Il 58enne lascia la moglie, Rosa, e due figli. “Non ci sono parole. Io nn ci credo. Una persona eccezionale, dal cuore d’oro. Non voglio dire nulla. Ci hai lasciati tutti spiazziati. Mario ci mancherai tantissimo. il migliore in assoluto. Sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace Mario”, il commento di Roberta.

I precedenti

L’altro ieri a perdere la vita altre due persone: Michelina Corbo, di Cellole, sempre in provincia di Caserta; e Raffaele Cacace, 30 anni, di Pozzuoli. Anche loro sono stati stroncati da un malore improvviso e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.