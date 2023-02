Tragedia in città per la morte di Michelina Corbo. La giovane mamma, come riportano i siti locali, sarebbe deceduta a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La donna, 57 anni, di Cellole, molto conosciuta in città, lascia il marito Enzo e le figlie Ilaria e Sara.

Giovane mamma muore improvvisamente, dramma nel casertano

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore hanno invaso i social per ricordare la donna scomparsa prematuramente. Anche il sindaco di Cellole Guido Di Leone ha espresso vicinanza alla famiglia. “Cellole piange un’altra giovane mamma volata via troppo presto. È veramente triste ricevere una notizia del genere e sapere che una famiglia perbene deve ricevere un colpo così forte. In queste situazioni purtroppo ogni parola diventa superflua. Sono vicino al dolore delle famiglie Corbo e Passero, mi stringo al dolore del marito e delle figlie. Fai buon viaggio Michelina e che la terra ti sia lieve”, ha dichiarato il primo cittadino.

Anche Pozzuoli piange un giovane di 30 anni deceduto sempre a causa di un malore. Il giovane, Raffaele Cacace di 30 anni, si trovava nell’abitazione dei nonni, presso il rione Toiano, quando si è sentito male. A prestare i primi soccorsi i familiari, che hanno trasportato il 30enne presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.