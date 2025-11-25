Aggressione nel primo pomeriggio di ieri, 24 novembre 2025, nel parcheggio di un supermercato in via Tenente Puoti, a Santa Maria a Vico, dove un 46enni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per aver minacciato e aggredito l’ex moglie.

Santa Maria a Vico, prende a pugni l’auto della ex nel parcheggio del supermercato: arrestato

Intorno alle 14.00 l’uomo avrebbe raggiunto il parcheggio del supermercato, dove si trovava l’ex coniuge a bordo della propria autovettura. In preda all’agitazione, avrebbe tentato di aprire la portiera del veicolo colpendola ripetutamente con pugni e rivolgendole minacce. La donna è riuscita ad allontanarsi e, temendo per la propria incolumità, si è recata presso la Stazione Carabinieri del paese per chiedere aiuto, seguita a breve distanza dall’ex marito.

I militari, intervenuti tempestivamente, hanno identificato il 46enne e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo un coltello all’interno del borsello e un secondo coltello a bordo dell’auto. Le armi bianche sono state immediatamente sequestrate in attesa di essere versate all’Ufficio Corpi di Reato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in quasi flagranza con le accuse di minacce e porto abusivo di armi. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dai militari della Stazione di Santa Maria a Vico, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.