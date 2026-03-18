Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo a Villaricca, in provincia di Napoli. La struttura, costruita senza autorizzazioni, era composta da gabbie in muratura recintate e, in alcuni casi, dotate anche di lampade riscaldanti per i neonati.

Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”

L’allevamento illegale non era improvvisato, ma organizzato come un vero e proprio circuito di vendita. L’uomo ritenuto il “titolare” pubblicizzava infatti i cani sui social, in particolare su TikTok, associando ai video dei cuccioli prezzi compresi tra i 1000 e i 1200 euro. All’interno del solaio, però, le condizioni igienico-sanitarie sono risultate precarie. Gli animali erano costretti a vivere in ambienti ristretti e promiscui, tra liquami ed escrementi.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione dei Carabinieri di Villaricca con il supporto del personale dell’ASL Napoli 2 Nord di Marano. L’intera struttura è stata posta sotto sequestro, mentre l’allevatore è stato denunciato. I cani saranno affidati all’ASL per le cure e le successive procedure di tutela.