Muore a soli 4 mesi mesi nella culla della sua abitazione. E’ il dramma che, questa mattina all’alba, ha colpito una famiglia di Santa Maria a Vico, nel casertano, su via Nazionale Appia. Il bimbo, di nome Daniel, aveva ricevuto da poco la poppata della mamma prima di addormentarsi.

Santa Maria a Vico, muore bimbo di 4 mesi

Come racconta Edizione Caserta, sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del neonato. Informata anche la Procura di Santa Maria Capua Vetere che valuterà l’opportunità di disporre l’esame autoptico sul corpicino del piccolo per ricostruire le cause del decesso.

Da una prima ricostruzione, il bambino – Daniel M., queste le sue iniziali – aveva da poco concluso la sua poppata. La mamma l’aveva adagiato nella culla dopo avergli dato da mangiare. Ma poco dopo il neonato è stato trovato senza vita. I genitori hanno provato a scuoterlo, ma il piccolo non ha dato segni di ripresa. A quel punto sono scattati i soccorsi. Ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Quando il personale sanitario è arrivato sul luogo della tragedia, il bimbo era probabilmente già deceduto da un po’.

A quanto pare la vittima non soffriva di problemi di salute pregressi, almeno questo emerge dalle prime testimonianze. Fatale potrebbe essere risultato un rigurgito oppure la cosiddetta “sindrome della morte in culla”, che comporta un’anomalia nel sistema di regolazione dei ritmi cardiaci nei bimbi tra un mese e un anno di età. Ulteriori dettagli potranno eventualmente emergere dall’esame autoptico. Sotto choc i genitori, una giovane coppia del posto e vivono sulla via Appia, a Santa Maria a Vico.