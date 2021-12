Tanti auguri Lucia: è questa la frase che sarà più gettonata nella giornata del 13 dicembre 2021, in cui si festeggia Santa Lucia. Si tratta di colei che protegge la vista, ma anche la santa della carità, della purezza e della dolcezza. E’ la patrona della città di Siracusa, in Sicilia.

Frasi di buon onomastico Santa Lucia

Per fare gli auguri di buon onomastico, ecco le frasi giuste da inviare a tutte quelle che si chiamano Lucia.

Storia di Santa Lucia

Santa Lucia, Vergine e Martire, nacque a Siracusa sul finire del III secolo a. C.. Secondo la tradizione, la santa si unì in un lungo pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata in preghiera per la madre Eutichia, affetta da un grave malattia. Giunta sul posto, proprio con quest’ultima, si addormentò e la Sant’Agata le apparve in sogno compiendo il miracolo richiesto, guarendo sua madre.

Rinunciando alle proprie ricchezze e al futuro marito, si votò completamente alla religione cristiana, tanto da essere denunciata dal suo futuro sposo. In merito al periodo in cui fu perseguitata, ci sono diverse leggende che raccontano di episodi alquanto singolari: prima il suo corpo divenne improvvisamente troppo pesante per essere trascinato al bordello al quale fu condannata, po le fiamme del rogo non la arsero.

Morì il 13 dicembre del 304, decapitata: prima di spirare, predisse la fine di Diocleziano e la successiva pace con la Chiesa cristiana.

