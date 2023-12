La corsa verso il Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziata con l’attesa finale di Sanremo Giovani, trasmessa stasera su Rai 1 alle 21.30. I tre vincitori di questa serata, selezionati dalla Commissione musicale Rai, si aggiungeranno ai 27 Big già annunciati e calcheranno dunque il prestigioso palco dell’Ariston presentando nuovi brani.

La competizione di questa sera vedrà esibirsi 12 talentuosi artisti, di cui due provenienti dalla Campania. Si tratta del rapper napoletano Dipinto e della cantante casertana Vale LP.

Dipinto, chi è il rapper napoletano che partecipa a Sanremo Giovani

Nato nel 2000 a Napoli, Armando Di Pinto, in arte Dipinto, è un rapper emergente. Cresciuto nel cuore del capoluogo partenopeo, ha raccontato di essersi salvato da cattive compagnie proprio grazie alla musica. Tra i suoi brani, hanno avuto discreto successo il suo pezzo d’esordio Senz ‘e me, cantato in collaborazione con Plug, e Rolls Roice. A Sanremo Giovani presenterà Criminali, un pezzo molto personale in cui racconta il suo passato difficile e gli errori commessi durante la sua adolescenza.

Vale LP, la cantante casertana da XFactor a Sanremo Giovani

Vale LP, all’anagrafe Valentina Sanseverino, è nata a Caserta nel 1999. Già nota al grande pubblico per la partecipazione ad XFactor (fu scelta nella squadra di Emma Marrone), ha iniziato a pubblicare i propri brani su Soundcloud nel 2018, quando era appena maggiorenne. La cantante è uscita con il suo primo Ep, Fine Fra’ Me, e diversi singoli tra il 2020 e il 2021. I più conosciuti sono: Carini, Temporale, America e Lo so che lo sai. A Sanremo giovani gareggerà con Stronza. Il testo, scritto da lei, parla dell’insicurezza che ci impedisce di comunicare con gli altri.

Ecco chi sono i 12 finalisti di Sanremo Giovani: