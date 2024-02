Dopo aver vinto la seconda sera, Geolier si impone anche nella sfida delle cover guadagando il primo posto in classifica con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Sul podio, insieme a lui, Angelina Mango (seconda) e Annalisa (terza).

Geolier vince la serata cover: fischi in sala al momento dell’annuncio

Il verdetto è stato però accolto all’Ariston da tanti fischi e persone che hanno lasciato il teatro per protesta. Il pubblico in sala avrebbe preferito che al suo posto ci fosse Angelina che ha cantato la più nota (e amata) canzone del compianto padre Pino: “La Rondine”.

La cantante, oggi 22enne, aveva solo 13 anni quando il padre è tragicamente scomparso proprio mentre era sul palco per un suo concerto. La sua esibizione è stata accolta da un applauso lunghissimo, una standing ovation e da tantissimi cartelli tra il pubblico con la scritta: «Grazie Pino».

Questo, tuttavia, non è bastato a farle scalare una classifica frutto delle preferenze di televoto (34%), giuria delle radio (33%) e sala stampa (33%). Un verdetto che che è stato accolto, come detto, da rumorosi fischi e proteste dal pubblico in sala. Anche il web, però, si divide. Se per le serate precedenti le critiche erano state apertamente razziste, sulla performance di ieri sera e il suo risultato la pensano diversamente anche gli stessi napoletani.

Geolier premiato da televoto e giuria: il web si divide

“Ma non vi vergognate e poi saremmo noi i cafoni e buzzurri ..!!! Comunque rassegnatevi abbiamo mezza Napoli quest’anno al Sanremo e sto ragazzo merita tanto tanto dalla vita e soprattutto il primo posto che vi piaccia o meno !!!” commenta Milena.

“La platea fischia sempre non c’è un anno che nn succeda questo

Spero che i fischi siano per un gusto personale e non per “razzismo” Poiché è napoletano!! Nel caso sia la seconda bhè fatevi curare….Forza Geolier” le fa eco Antonella.

non meritava di essere in top 5.

“Ci sono state performance di gran lunga migliori, soprattutto quella di Angelina Mango” dice Francesco.

“Parlo da napoletana che ha votato e sostenuto Geolier, e lo farò fino alla fine perché lo merita tutto. Nella serata cover non mi ha convinta tanto, avrei fatto vincere invece Angelina che ha emozionato tutti con la sua immensità. Detto ciò vorrei dire a chi ha fischiato e se n’è andato che siete di una bassezza unica” scrive Simona.