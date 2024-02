È una delle serate più amate del Festival di Sanremo: quella dei duetti e delle cover. Questa sera, i 30 big in gara saranno accompagnati da artisti scelti da loro per cantare insieme i successi del passato e le loro esibizioni saranno giudicate dalle tre giurie (sala stampa, tv e web, giuria delle radio, televoto).

Ad affiancare Amadeus per la serata delle cover sarà Lorella Cuccarini, tornata a Sanremo dopo trentuno anni. Per l’occasione, la conduttrice televisiva, ballerina e cantante vestirà i panni di presentatrice, senza recitare monologhi, come da lei stessa specificato.

Chi vota

Nel corso della quarta serata, i trenta artisti in gara saranno votati da tutte e tre le giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 10 posizioni della classifica di serata.

Tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: televoto 34%, giuria della sala stampa, tv e web 33%, giuria delle radio 33%.

Gigi D’Agostino farà ballare il pubblico

Spettacolo anche all’esterno del teatro Ariston. Gigi D’Agostino farà ballare le persone sulla Costa Smeralda e Arisa canterà dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Con chi canteranno i campani

Soffermandoci sui cantanti campani, Geolier porterà sul palco un medley di “Strade” con Gué, Luché e Gigi D’Alessio. Mentre Big Mama sarà affiancata da Gaia, Nina e Sissi per cantare “Lady Marmalade” e infine The Kolors si esibiranno in un medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi, accompagnati dall’artista torinese.

Scopriamo la scaletta completa di questa sera:

* Gazzelle con Fulminacci ‘Notte prima degli esami’

* Alfa con Roberto Vecchioni ‘Sogna ragazzo sogna’

* Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma ‘La rondine’ di Pino Mango

* Alessandra Amoroso con i Boomdabash – Medley

* Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia ‘Sweet dreams’

* Big Mama con Gaia, Niña e Sissi ‘Lady Marmalade’

* Bnkr44 con Pino D’Angiò ‘Ma quale idea’

* Clara con Ivana Spagna e il coro di voci bianche di Torino ‘Il cerchio della vita’

* Dargen D’Amico con BabelNova orchestra – Omaggio a Ennio Morricone

* Diodato con Jack Savoretti ‘Amore che vieni, amore che vai’

* Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

* Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani ‘Che sia benedetta’ e ‘Occidentali’s Karma’

* Fred De Palma con Eiffeli 65 – Medley Eiffel 65

* Geolier con Guè, Luché e Gigi D’Alessio – Medley ‘Strade’

* Ghali con il produttore tunisino Rat Chopper – Medley ‘Italiano vero’

* Il Tre con Fabrizio Moro in un medley di successi di Moro

* Il Volo con Stef Burns ‘Who Wants to Live Forever’ dei Queen

* Irama con Riccardo Cocciante ‘Quando finisce un amore’

* La Sad con Donatella Rettore ‘Lamette’

* Loredana Bertè con Venerus ‘Ragazzo mio’ di Luigi Tenco

* Mahmood con i Tenores di Bitti ‘Come è profondo il mare’ di Lucio Dalla

* Maninni con Ermal Meta ‘Non mi avete fatto niente’

* Mr.Rain con i Gemelli Diversi ‘Mary’

* Negramaro con Malika Ayane ‘Canzone del sole’

* Renga e Nek in un medley delle loro canzoni

* I Ricchi e Poveri con Paola e Chiara ‘Sarà perché ti amo’ e ‘Mamma Maria’

* Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

* Sangiovanni con Aitana – Medley di Farfalle e Mariposas

* Santi Francesi con Skin ‘Hallelujah’

* The Kolors con Umberto Tozzi in un medley dei più grandi successi di Tozzi