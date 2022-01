Sanremo 2022 sta per iniziare. Da martedì 1 febbraio, la 72esima edizione del Festival della canzone italiana prenderà ufficialmente il via: tante le canzoni in gara e gli ospiti attesi. Amadeus sarà nuovamente il conduttore per la terza volta sul palco dell’Ariston, affiancato da cinque donne diverse per le varie serate. Ecco il programma previsto per le cinque serate.

Sanremo 2022: le canzoni in gara

Il Festival di Sanremo 2022, settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana, è l’evento televisivo, musicale e di costume più importante dell’anno: quest’anno, in gara ci sono 22 Big affiancati da tre giovani, per un totale di 25 cantanti, che hanno vinto la competizione tenutasi lo scorso dicembre.

Questi i nomi che saliranno sul palco dell’Ariston:

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica Michele Bravi – Inverno dei fiori Iva Zanicchi – Voglio amarti Rkomi – Insuperabile Fabrizio Moro – Sei tu Irama – Ovunque sarai Mahmood e Blanco – Brividi Giusy Ferreri – Miele Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Emma – Ogni volta è così Aka 7even – Perfetta così Dargen d’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Elisa – O forse sei tu Noemi – Ti amo non lo so dire Highsnob e Hu – Abbi cura di te Le Vibrazioni – Tantissimo Sangiovanni – Farfalle Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Ana Mena – Duecentomila ore Yuman – Ora e qui (Sanremo Giovani – Primo classificato) Tananai – Sesso occasionale (Sanremo Giovani – Secondo classificato) Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani – Terzo classificato)

Sanremo 2022: le co-conduttrici

Accanto ad Amadeus, ci sarà una conduttrice diversa per ogni sera. Le cinque donne che lo affiancheranno sono volti noti e amati dal pubblico: ad aprire le danze, sarà Ornella Muti martedì 1 febbraio; la seconda serata vedrà il debutto sul palco dell’Ariston dell’attrice Lorena Cesarini; per la terza volta, si punterà su Drusilla Foer; venerdì 4 febbraio, ci sarà Maria Chiara Giannetta, attrice di serie tv di successo come Don Matteo e Blanca; per la finale, si punterà su Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022: gli ospiti delle cinque serate

Per la prima puntata del Festival, gli ospiti saranno i Maneskin, vincitori dell’edizione dell’anno scorso e capaci di conquistare un successo planetario, e i Meduza, trio musicale italiano improntato sulla musica house, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

Tra altri ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston, ci saranno Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini.

Tra i super ospiti attesi per queste cinque serate, ci saranno Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale, in promozione di fiction e programmi Rai, rispettivamente di Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Noi.

Presenti a Sanremo anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, dal 6 febbraio su Rai 1 con il terzo capitolo della saga de L’amica geniale, Storia di chi fugge e di chi resta.

Sanremo 2022: le cover

Ecco le cover in cui si cimenteranno i 25 cantanti in gara nella serata di venerdì 4 febbraio: i brani cantati appartengono agli anni ’60 ’70 ’80 ’90. In alcuni casi, saranno accompagnati da ospiti d’eccezione.